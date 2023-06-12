في صبيحة اقرار الموازنة.. ارتفاع اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146600 دينار مقابل كل 100 دولار،

فيما سجلت الاسعار صباح يوم امس الاحد 145900 دينار.

كما ارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 145500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146700 دينار، وسعر الشراء 146650 دينار مقابل 100 دولار.

وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024