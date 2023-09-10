في شهر.. البورصة العراقية تتداول 67 مليار سهم بقيمة 39 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول 67 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 39 مليار دينار خلال شهر آب الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال آب بلغت 72 شركة مساهمة، من أصل 103 شركات، فيما لم تتداول أسهم 26 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين فيما يستمر توقف 5 شركات لعدم تقديم الإفصاح".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 67 مليار و578 مليونا و 9 آلاف سهم بقيمة مالية بلغت 39 مليارا و 455 مليون دينار من خلال تنفيذ 22983 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 809 نقاط مسجلاً ارتفاعا بنسبة 15% عن افتتاح السوق".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر آب بلغ 1.522 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 3.582 مليار دينار من خلال تداول 17 شركة مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 742 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.582 مليار دينار من خلال تداول 17 شركة مساهمة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.