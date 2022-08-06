في شهر.. البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة 11 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، عن تداول 15 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 11 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال تموز الماضي بلغت 66 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 32 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، في حين يستمر توقف 5 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 15 ملياراً و42 مليوناً و176 الف سهم بقيمة مالية بلغت 11 ملياراً و992 مليون دينار من خلال تنفيذ 8151 صفقة"، موضحاً أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 572.120 نقطة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين لشهر تموز بلغ 5 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليارا دينار من خلال تداول 9 شركات مساهمة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 2 مليارا سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليارا دينار من خلال تداول 15 شركة مساهمة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.