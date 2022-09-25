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في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 8 مليارات دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-25T12:56:29+0000
في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بأكثر من 8 مليارات دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهما بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 59 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 41 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 31 مليارا و516 مليونا و 278 الف سهم بارتفاع بلغ نسبته 698% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 8 مليارات و973 مليونا و812 ألف دينار مرتفعا بنسبة 74% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2223 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 594.20 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.31% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 69 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 223 مليون دينار من خلال تنفيذ 44 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 249 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و586 مليون دينار من خلال تنفيذ 186 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.

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