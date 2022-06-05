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في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة مالية بلغت 13 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-05T11:42:16+0000
في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة مالية بلغت 13 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 13 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 52 شركة مساهمة فيما لم تتداول اسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر توقف 14 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 10 مليارات و703 مليونا و 259 الف سهم بقيمة مالية بلغت 13 مليارا و371 مليونا و958 الف دينار من خلال تنفيذ 3205 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 571.62 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.84% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 794 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 833 مليون دينار من خلال تنفيذ 132 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 777 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و419 مليون دينار من خلال تنفيذ 541 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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