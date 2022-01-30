سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول اسهما بـ8 مليارات دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-30T11:30:28+0000
في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول اسهما بـ8 مليارات دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 40 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 13 مليار و760 مليون و 930 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 8 مليارات و874 مليون و677 ألف دينار من خلال تنفيذ 2587 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 570.31 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 3.26% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 124 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 178 مليون دينار من خلال تنفيذ 53 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 205 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 284 دينار من خلال تنفيذ 180 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

related

خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

Date: 2021-06-17 11:00:33
خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

Date: 2021-10-24 12:52:32
البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

Date: 2021-06-26 10:37:02
البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

Date: 2021-01-04 11:39:50
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

Date: 2021-04-17 12:58:10
الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

Date: 2021-04-20 11:39:19
البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بثلاثة مليارات دينار

Date: 2021-08-14 09:39:39
خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهماً بثلاثة مليارات دينار

البورصة العراقية اليوم.. تداول مليار سهم بنحو 800 مليون دينار

Date: 2021-04-26 10:55:04
البورصة العراقية اليوم.. تداول مليار سهم بنحو 800 مليون دينار