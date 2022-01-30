في أسبوع.. البورصة العراقية تتداول اسهما بـ8 مليارات دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 40 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 13 مليار و760 مليون و 930 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 8 مليارات و874 مليون و677 ألف دينار من خلال تنفيذ 2587 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 570.31 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 3.26% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 124 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 178 مليون دينار من خلال تنفيذ 53 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 205 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 284 دينار من خلال تنفيذ 180 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.