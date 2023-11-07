في زيارة الأولى من نوعها.. وزير الكهرباء يضع الترتيبات النهائية لاستيراد الغاز التركمانستاني

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل ومسؤولي الطاقة في تركمانستان، يوم الثلاثاء، الترتيبات النهائية لتوريد الغاز إلى العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد العراقي برئاسة وزير الكهرباء عقد اجتماعاً مع مسؤولي الطاقة في تركمانستان برئاسة وزير الدولة لشؤون الغاز ماكسات باباييف، في العاصمة عشق آباد، في زيارة هي الأولى لمسؤول حكومي عراقي إلى تركمانستان.

وتركزت محاور الاجتماع على مناقشة التفاصيل والترتيبات النهائية للاتفاق على توريد الغاز التركمانستاني إلى العراق.

وأكد فاضل حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع تركمانستان في مختلف المجالات، معبراً عن تفاؤله بتوقيع اتفاق توريد الغاز في وقت قريب.

وأشار إلى أهمية الاتفاق في تأمين مصادر الوقود اللازمة وتنوعها، والمحافظة على استدامة توليد الكهرباء في العراق.

ووفقاً للبيان فإنه بموجب مسودة الاتفاق بين البلدين، فإن الغاز التركمانستاني سيتم توريده إلى العراق عبر شبكة الأنابيب الإيرانية المرتبطة بشبكة الأنابيب العراقية، وصولاً إلى المحطات الكهربائية المنتشرة في وسط وجنوب العراق.