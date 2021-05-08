في ذي قار.. مشروع يقضي على البطالة بالكامل وعوائق حكومية تعطل الإنجاز

شفق نيوز/ كشف النائب الأول لمحافظ ذي قار، محمد هادي، يوم السبت، عن أبرز العقبات التي تعترض افتتاح المدينة الصناعية، مؤكدا أن المدينة الصناعية ستوفر فرص عمل لنحو 50 الف عاطل.

وذكر هادي في حديث لوكالة "شفق نيوز"، إن "زيارة وزير الصناعة منهل عزيز إلى المحافظة اليوم ولقائه بالحكومة المحلية يأتي في إطار المساعي الحكومية المركزية لافتتاح المدينة الصناعية بذي قار".

وبين ان "مساحة المدينة الصناعية تبلغ ٢٠٠٠ دونم، والمصانع والمعامل التي أنشأت فيها حاليا تشغل على مساحة ٢٠٠ دونم فقط، وبلغت نسبة الإنجاز فيها قرابة الـ90%".

وأشار إلى أن "أبرز المشاكل التي تعترض افتتاح المدينة هي الماء والكهرباء، رغم أن هناك عقد وزاري مع إحدى الشركات لايصال الماء للمدينة، لكن الشركة متلكئة بعملها كثيراً"، معلنا أن "المحافظة شكلت لجنة عليا لحل هذا الموضوع والتعجيل بافتتاح المدينة خلال الفترة المقبلة من قبل وزارة الصناعة".

واكد هادي أن "استقطاب المطورين الأجانب للمدينة هو هدف سام تسعى له حكومة ذي قار في المرحلة المقبلة من أجل جذب رؤوس الأموال لاستغلال مساحة الـ٢٠٠٠ دونم بشكل كلي".

واوضح ان "استغلال المدينة الصناعية سيسهم بالقضاء على البطالة بنسبة ١٠٠ ٪ في ذي قار، حيث ان وضعها الحالي سيشغل ٥٠٠٠ عامل، بينما استغلال المساحة الكاملة سيشغل ٥٠ الف عامل عاطل عن العمل".

ولفت هادي إلى أن "اكمال المدينة أيضا من خلال أحد المطورين الأجانب سيساهم بافتتاح مصرف داخلها وإنشاء الصناعات الضرورية التي تحتاجها السوق المحلية، وهو أمر مهم سيحافظ على تداول رؤوس الأموال في ذي قار".

وختم بالقول "هناك مطور اجنبي جيء به في وقت سابق من تركيا وكان جادا في تطوير المدينة إلا أن معرقلات كبيرة وضعت في طريقه من قبل وزارة الصناعة، فغادر على الفور البلاد ولم يعد مرة أخرى".