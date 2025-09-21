في ذكرى حرب العراق.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل وذي عبرة"

شفق نيوز- طهران

توعد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، برد "قاتل وذي عبرة" في حال حدوث أي هجمات جديدة على البلاد، وذلك في الذكرى 45 لبدء الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

وذكر الحرس الثوري في بيان أصدره، بمناسبة بدء ما يطلق عليه بـ"أسبوع الدفاع المقدس"، الذي يتزامن مع ذكرى انطلاق الحرب مع العراق عام 1980، أن "تجربة الدفاع المقدس الأولى والثانية (المقصود بها التصدي للهجوم الإسرائيلي على إيران) أثبتت أن الردع الفعال هو نتاج الاستعداد الدائم، والإبداع في تصميم الاستراتيجيات والتكتيكات والعمليات في مواجهة الأعداء، وكذلك التطوير المستمر للتكنولوجيا والمنظومات الدفاعية والعسكرية المتقدمة في جميع المجالات".

وأكد البيان، أنه "في حال حدوث أي خطأ جديد فی الحسابات أو اعتداء من العدو، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيدها العليا، ستملك زمام المبادرة في ساحة المعركة، وستوجه إليه ردا قاتلا وذا عبرة".

يأتي ذلك وسط تقارير تشير إلى أن القيادة الإسرائيلية بعد ما وصفت بـ"النصر الواضح" في عملية "الأسد الصاعد" (حرب الـ12 يوما مع إيران) تستعد لجولات أخرى في مواجهة إيران.