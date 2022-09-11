في أحدث إحصائية .. تعرّف على أهم استيرادات العراق من ألمانيا

شفق نيوز/ عُدّت مواد "الأجهزة الميكانيكية والكهربائية" من أهم استيرادات العراق من ألمانيا خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق استورد من المانيا خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 1.054.336 دولارا"، مبينة ان "نمو الاستيرادات ارتفع من المانيا بنسبة 9% ما بين 2017 الى 2021".

واضاف ان "الآلات والأجهزة الميكانيكية جاءت اولا في استيرادات العراق من المانيا وبقيمة بلغت 224.645 مليون دولار، تليها الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة مالية بلغت 213 مليون دولار، تليها منتجات صيدلانية بقيمة بلغت 109 ملايين دولار، تليها المركبات بقيمة بلغت 85 مليون دولار".

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى المانيا بلغت 1.099.886 دولارا، مبينة ان "هذه الصادرات انخفضت بنسبة 9% ما بين 2017 الى 2021".

وذكر أن "اهم صادرات العراق الى المانيا تركزت في الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة مالية بلغت 1.090.982 دولارا، تليها لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، والاحجار الكريمة بقيمة 3 ملايين دولار".