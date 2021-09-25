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في ثلاث سنوات .. أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-25T05:35:47+0000
في ثلاث سنوات .. أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، لتبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات، الجمعة، إذ أجبرت اضطرابات في الإنتاج العالمي شركات الطاقة إلى سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.09 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا أو 0.9 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 73.98 دولاراً.

وهذا هو أعلى إغلاق لبرنت منذ أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ يوليو 2021، وكلاهما مرتفع لليوم الثاني على التوالي.

وكان هذا هو الأسبوع الثالث من المكاسب لخام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط، بسبب تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأميركي بفعل الإعصار أيدا في أواخر أغسطس.

وقالت لويز ديكسون، كبيرة محللي أسواق النفط في ريستاد إنرجي: "مع اتجاه أسعار النفط لإتمام أسبوع آخر من المكاسب، تضع السوق في اعتبارها تأثيرا طويل الأمد لاضطرابات الإمدادات والسحب المحتمل من المخزونات الذي سيكون ضروريا لتلبية طلب المصافي".

وأضافت شركات الطاقة في الولايات المتحدة عشر منصات حفر للتنقيب عن النفط هذا الأسبوع، مما رفع عدد منصات النفط والغاز للشهر الرابع عشر على التوالي.

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