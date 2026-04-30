في ثاني ارتفاع "تاريخي".. خاما البصرة يتصدران الأسعار العالمية

سجلت أسعار خامي البصرة ارتفاعاً لافتاً، يوم الخميس، في ثاني أعلى مستوى بتاريخ تسعير النفط العراقي، بعد أن سجل الخام المتوسط 138.46 دولاراً للبرميل في 26 آذار/ مارس الماضي.

وارتفع خام البصرة الثقيل إلى 135.33 دولاراً للبرميل، بزيادة بلغت 14.44 دولاراً، فيما صعد خام البصرة المتوسط إلى 137.43 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً مماثلاً، ما يعكس استمرار قوة الطلب على النفط العراقي وتصدره قائمة أعلى الخامات سعراً على مستوى العالم.

ويُعد هذا الارتفاع من بين الأكبر في تاريخ خامي البصرة، مدفوعاً بظروف السوق العالمية والتوترات التي أثرت على الإمدادات، الأمر الذي عزز من تنافسية الخام العراقي مقارنة بنظرائه.

وفي الأسواق العالمية، سجل خام برنت 114.68 دولاراً للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الأميركي 105.33 دولاراً، ما يعكس الفارق الكبير في التسعير ويؤكد استمرار تفوق خامي البصرة على المؤشرات النفطية الرئيسية.