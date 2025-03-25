في بغداد وأربيل.. انخفاض جديد للدولار أمام دينار العراق

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح أمس الاثنين 147200 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.