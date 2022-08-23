في بغداد.. منتدى للتجارة الوطنية يتضمن معرض (صنع في العراق) وزيارات عالمية لمشاريع عراقية

شفق نيوز / أعلنت غرفة تجارة بغداد، اليوم الثلاثاء، بحث إقامة منتدى التجارة الوطني العراقي بالتعاون مع مركز التجارة الدولية، وكالة الأمم المتحدة للهجرة، فيما بينت أن أبرز فعاليات المنتدى هو تضمين زيارة شركات عالمية للشركات والمشاريع العراقية وتفعيل معرض (صنع في العراق).

وقالت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "غرفة تجارة بغداد عقدت اجتماعا مشتركاُ مع مركز التجارة الدولية ITC والوكالة الدولية للهجرة IOM لبحث التعاون المشترك والدور الذي ستقدمه الغرفة في منتدى التجارة الوطني العراقي والذي يسهم بتعزيز تنافسية سلسة القيمة للأعمال الزراعية في العراق، مبينة أن "من المزمع عقد المنتدى في شهر نوفمبر المقبل في بغداد والخاص بالشركات والمشاريع ذات العلاقة وبحضور حكومي وقطاع خاص وعلى مدى ثلاثة أيام".

وأضافت البيان أن "المنتدى سيتضمن جلسات وحوارات نقاشية وجلسات (B2B)، تشمل الشركات العراقية ورواد الأعمال مع كبرى الشركات العالمية (20) شركة اضافة الى معرض (صنع في العراق) للمشاريع الزراعية العراقية وزيارات ميدانية للشركات العالمية المشاركة إلى الشركات والمشاريع العراقية للاطلاع على أعمالهم وانجازاتهم".

وتابع البيان أن "غرفة تجارة بغداد ناقشت "كافة التفاصيل مع (ITC) والـ( IOM)، ودورها في المنتدى بشكل عام و مشاركة رواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الناشئة من ذوي الإختصاص المطلوب وأيضا طريقة مشاركة المشاريع والشركات العراقية في المنتدى"

وبينت غرفة تجارة بغداد في بيانها أن الاجتماع "حضره كل من عضو مجلس الإدارة علاء النوري، ومدير ريادة الأعمال والتسويق في الغرفة فلاح حسن الجبوري، ومدير المنظمات الدولية أنمار اياد ملوكي، وممثل عن وكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM) مهدي محمد المسؤول الوطني لسبل العيش، وزهراء وتوت مسؤولة برامج في مركز التجارة الدولية( ITC)، وأيضا (Rop Kohlimann) مسؤول تعزيز دعم التجارة في (ITC)".