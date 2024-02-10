في بداية الأسبوع .. ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف ، اليوم السبت ، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152500 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 152200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 152150 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.