في المرتبة الأولى عالميا.. أكثر من 47 ألف عقار اشتراها عراقيون في تركيا خلال 8 سنوات

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاحصاء التركية، أن العراقيين اشتروا خلال 8 السنوات الماضية أكثر من 47 ألف عقار في تركيا.

وقالت الهيئة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراقيين احتلوا المرتبة الاولى عالميا من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا ما بين عام 2015 ولغاية شهر أيلول من عام 2022، مبينا ان "العراقيين اشتروا خلال هذه الفترة 47 ألفاً و460 عقارا".

واضاف ان "الايرانيين جاءوا ثانيا بـ35.060 الف عقاراً، ثم يأتي الروس ثالثا بـ 27.549 الف عقار، ومن ثم السعوديين رابعا بـ 14.174 الف عقارا، ومن ثم الكويتيين خامسا بـ 14.007 الف عقارا، ويأتي مواطني بنغلاديش سادسا بـ 13.392 الف عقارا".

وكان العراقيون يتصدرون قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن الترتيب تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021 ليتراجع الى المركز الثالث مع شهر آذار 2022 بعد أن أصبحت روسيا الأكثر شراء للمنازل التركية.