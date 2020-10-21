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في العراق.. 10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-21T08:11:45+0000
في العراق.. 10 ملايين دينار للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية

شفق نيوز/ قرر مصرف الرشيد، يوم الاربعاء، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية، مبينا ان من بين الشروط أن لا تقل خدمته عن سنتين.

 واوضح المكتب الاعلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تقرر منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ألا يكون قد استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى".

واضافت ان "السلفة تمنح للموظفين كافة بغض النظر عن التوطين وبكفالة كفيل بشرط ان يكون موظف على الملاك الدائم وان لا تقل خدمته عن سنتين علما ان مبلغ السلفة (١٠ ) ملايين دينار".

يذكر مصرف الرشيد اعلن في شهر اب الماضي عن منح سلف زواج لكافة الموظفين.



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