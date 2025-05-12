في العراق.. توقعات باستقرار الدولار عند 140 إلى 143 ألف دينار

شفق نيوز/ توقع الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الاثنين، استقرار الدولار امام الدينار العراقي ما بين 1400 - 1430 ألفا دينار لكل مئة دولار.

وقال الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن "من المرجح أن يشهد سعر الدولار استقراراً نسبياً في السوق الموازي عند هذا النطاق السعري لفترة من الزمن، بفعل عدة عوامل اقتصادية".

وأضاف أن "أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض سعر الدولار مؤخراً هي السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى الانكماش في الأسواق المحلية، والذي أدى إلى زيادة المعروض من الدولار مقابل انخفاض الطلب عليه".

وأشار الحسني، إلى أن "هبوط سعر الدولار إلى المستوى الرسمي الذي حدده البنك المركزي يُعد مستبعداً في الوقت الحالي، بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العراقية".

وكان الدولار قد شهد انخفاضاً تدريجياً أمام الدينار العراقي خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل في البورصة المحلية 142,500 دينار لكل 100 دولار.