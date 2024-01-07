في العام الجديد.. العراق يحافظ على مرتبته من احتياطات الذهب العالمي

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان العراق حافظ على مرتبته الـ30 عالميا بأكبر احتياطي للمعدن الأصفر.

وأظهر أحدث جدول للمجلس خص شهر كانون الثاني الجاري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان العراق حافظ على ترتيبه 30 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب، لتبلغ حيازته من الذهب 132.7 طنا وهي تمثل 7.7% من باقي احتياطاته الأخرى.

ويبين الجدول أن العراق جاء بالمرتبة الرابعة عربيا بعد كل من السعودية التي جاءت بالمرتبة الاولى عربيا بأكبر احتياطي للذهب حيث بلغت 323.1 طنا، تليها لبنان بـ 286.8 طنا، تليها الجزائر بـ 173.6 طنا.

واشار الى ان الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم وبواقع 8.133.5 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.352.6 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451.8 ألف طن، فيما تذيلت البوسنة والهرسك بالمرتبة 99 وبواقع 1.5 ألف طن تليها سورينام بنفس الكمية بواقع 1.5 ألف طن.

وذكر المجلس، أن العراق قد أعلن في 27 حزيران 2022 عن شراء كميات جديدة من الذهب بما يقرب من (34) طنًّا، وبنسبة زيادة قدرها 35% على ما كان في حيازته، فيما اعلن في شهر ايار عن شراءه 2.3 طن من الذهب".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب ومقره بريطانيا يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغييرات السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.