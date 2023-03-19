في السعودية.. بغداد والرياض تبحثان التعاون التجاري والاستثماري

شفق نيوز / بحث رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقي، حيدر محمد مكية، مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، يوم الأحد، التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين بغداد والرياض.

وفي مستهل اللقاء الذي جاء ضمن برنامج زيارة الوفد العراقي إلى السعودية، أكد مكية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية "تعضيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول المنطقة والعالم ومنها السعودية".

وبحث اللقاء، وفق البيان، تحديد مسارات الفرص الإستثمارية وطرائق تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الفرص التجارية بين جمهورية العراق والسعودية.

بدوره، أشار القصبي، إلى اهتمام المؤسسات السعودية بتنمية مستويات التعاون مع العراق، والمضي بالاتفاقات الإستراتيجية التي تخدم القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية للبلدين".