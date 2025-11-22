في الربع الثالث من 2025.. العراق يشتري 6 أطنان من الذهب

شفق نيوز- بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم السبت، أن العراق اشترى 6 أطنان من الذهب خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وذكر المجلس، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن البنوك المركزية حول العالم، هي المحرك الرئيسي للطلب على الذهب في الربع الثالث، حيث زادت مشترياتها بعد تباطؤ في الربعين الأول والثاني، وبلغ صافي مشتريات الذهب في الربع الثالث حوالي 220 طنا".

وأضاف انه بالرغم أن أسعار الذهب، التي ارتفعت بنحو 50% منذ بداية العام لتصل إلى مستويات قياسية جديدة، فإن الزيادة في الطلب في الربع الأخير تظهر أن البنوك المركزية تواصل تجميع الذهب استراتيجيا، على الرغم من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن العراق اشترى في الربع الثالث 6 اطنان من الذهب ليزيد احتياطياته الى 170 طنا.

وتابع ان البنك المركزي الكازاخستاني، كان أكبر مشترٍ في الربع الثالث من العام الحالي، حيث أضاف 18 طناً إلى احتياطياته من الذهب، ليصل إجماليها إلى 324 طناً واشترى البنك المركزي البرازيلي 15 طنًا إضافيًا في سبتمبر/أيلول، ليصل إجمالي حيازاته من الذهب إلى 145 طنًا.

كما واصل البنك المركزي التركي مشترياته من الذهب، ليزيد احتياطياته الرسمية بمقدار 7 أطنان في الربع الثالث، ليصل إجماليها إلى 641 طناً وبنك الشعب الصيني 5 أطنا والبنك الوطني التشيكي 5 أطنان وبنك غانا 4 أطنان.

من ناحية أخرى، أعلنت دولتان فقط عن انخفاض احتياطياتهما من الذهب في الربع الثالث: البنك المركزي في أوزبكستان -3 أطنان، والبنك المركزي في قطر -1 طن.