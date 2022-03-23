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في البصرة.. "خدعة" حكومية قد تؤدي لخسارة 300 مليار دينار عراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-23T18:08:36+0000
في البصرة.. "خدعة" حكومية قد تؤدي لخسارة 300 مليار دينار عراقي

شفق نيوز/ حذر عضو بممثلية حقول الدواجن في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الاربعاء، من تعرض أصحاب حقول الدواجن بالمحافظة لخسارة بمئات المليارات من الدنانير بسبب قرارات وزارة الزراعة.

وقال عضو الممثلية، صالح الشريفي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قرابة 70 حقل دواجن في البصرة"، مبيناً أن "سعر الحقل الواحد منها يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دينار عراقي كونها تعمل وفق المواصفات العالمية".

وأشار إلى أن "أصحاب تلك الحقول يواجهون خطر الاغلاق بسبب قرارات وزارة الزراعة، واحد التجار المتنفذين في البلاد".

واعتبر الشريفي، أن "اصحاب حقول الدواجن وقعوا في خدعة وزارة الزراعة، حيث وصلوا لمرحلة الاكتفاء الذاتي خلال الفترة الماضية، وباشروا بمفاتحة الدول لغرض تصدير الفائض من الانتاج، إلا أن الدول المجاورة للعراق رفضت استقبال المنتج العراقي، كونها فضلت دعم المنتج المحلي لديها، فيما قابلتنا وزارة الزراعة برفع القيد عن المنتج المستورد وعدم اتخاذها قراراً مماثلاً لتلك الدول لدعم منتجنا المحلي، ما أدى تعرضنا لخسائر كبيرة".

وتابع الشريفي، أن "من الاسباب الأخرى التي تجعلنا نتعرض لخسارة كبيرة وخشية إغلاق حقولنا، هو ارتفاع سعر الاعلاف من 300 دولار للطن الواحد إلى 800 دولار دفعة واحدة، بسبب الحرب الروسية الاوكرانية واحتكار تاجر واحد على مستوى العراق لهذه الاعلاف الموردة للبلاد، وهو خطأ كبير ارتكبته الحكومة لعدم وجود منافس له".

وأضاف، أن "اصحاب حقول الدواجن لن يسكتوا عن حقوقهم، بل سيصلون لأعلى المستويات في الدولة لغرض فضح الفاسدين المتلاعبين بقوت الوطن"، مشيراً إلى أن "هذه الخدعة قد تؤدي الى خسارة اصحاب تلك الحقول لنحو 300 مليار دينار عراقي".

 

 

 

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