في اسبوع.. 350 مليون دولار مبيعات البنك المركزي العراقي بمزاد العملة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الحالي نحو 350 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان البنك المركزي باع خلال الاسبوع الحالي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاثنين ولغاية الخميس 348 مليونا و269 الفا و650 دولارا بمعدل يومي بلغ 87 مليونا و67 ألفا و412 دولارا، منخفضا بنسبة 25.64% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الحالي كان ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 139 مليونا و346 الفا و305 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 56 مليونا و676 الفا و315 دولارا، مبينا أن انخفاض المبيعات جاءت بعد انخفاض الحوالات الخارجية.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.