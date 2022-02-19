في اسبوع.. متوسط صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغ 225 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، ان متوسط صادرات العراق من النفط الخام لأمريكا بلغت 225 ألف برميل باليوم خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من عشرة دول بلغت 5.300 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 610 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.910 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "العراق جاء خامسا كأكبر مصدر للنفط الخام لأمريكا حيث بلغت هذه الصادرات بمعدل 225 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، منخفضا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ متوسط الصادرات فيه 226 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.342 مليون برميل يوميا، تلتها المكسيك بالمرتبة الثانية بمعدل 510 ألف برميل يوميا، تلتها كولومبيا ثالثا بمعدل 324 الف برميل يوميا، ومن ثم السعودية رابعا بمعدل 250 الف برميل يوميا ثم البرازيل سادسا بمعدل 205 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا التي جاءت سابعا بلغت بمعدل 182 ألف برميل يوميا تلتها الإكوادور ثامنا بمعدل 98 ألف برميل يوميا ومن ثم جاءت روسيا تاسعا بمعدل 93 ألف برميل يوميا، واخيرا جاءت ترينيداد وتوباغو بمعدل 71 ألف برميل يوميا".