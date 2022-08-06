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في اسبوع.. مبيعات "المركزي العراقي" تجاوزت المليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-06T09:53:38+0000
في اسبوع.. مبيعات "المركزي العراقي" تجاوزت المليار دولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و80 مليون دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من الاثنين ولغاية الخميس مليارا واحدا و84 مليونا و903 الفا و 278 دولارا بمعدل يومي 271 مليونا و225 الفا و819 دولارا، منخفضا بمقدار 1.03% عن الاسبوع الذي سبقه. 

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت فيها المبيعات 274 مليونا و936 الفا و260 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاربعاء التي بلغت فيها المبيعات 265 مليونا و890 الفا و136 دولارا. 

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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