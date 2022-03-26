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في اسبوع.. النفط يغلق على مكاسب كبيرة باكثر من 12%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-26T05:48:57+0000
في اسبوع.. النفط يغلق على مكاسب كبيرة باكثر من 12%

شفق نيوز/ حققت اسعار النفط العالمية مكاسب اسبوعية كبيرة بلغت اكثر من 12 % مع اختام تعاملات الأسبوع، اليوم السبت.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له امس الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.62 دولار ليصل الى 120.65 دولاراً،   وحقق ربحاً اسبوعيا بلغ  12.72 دولاراً بما يعادل 11.79%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بمقدار 1.56 دولار ليصل الى 113.90 دولاراً للبرميل، إلا أنه سجل ربحاً اسبوعياً أيضاً بلغ 9.02 دولار او ما يعادل 8.79% .

وارتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، بعد الانباء عن اتفاق الاتحاد الاوربي للاستغناء عن النفط والغاز الروسي، فضلا عن شحة المعروض لعدم قدرة بعض الدول في منظمة اوبك على الوصول للانتاج المحدد لها.

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