في اسبوع.. النفط يغلق على خسارة كبيرة بأكثر من 13%

شفق نيوز/ أغلقت اسعار النفط على خسارة اسبوعية كبيرة بلغت اكثر من 13% مع ختام تعاملات الأسبوع.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له (امس الجمعة) على انخفاض بمقدار 0.32 دولار ليصل الى 104.39 دولارات، لتسجل خسارة اسبوعية بلغت 16 دولاراً بما يعادل 13.33%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض أيضاً بمقدار 1.01 دولار ليصل الى 99.27 دولاراً للبرميل، وسجل أيضاً خسارة اسبوعية بلغت 14.63 دولاراً أو ما يعادل 12.84% .

وانخفضت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بعد قيام امريكا بتحرير الملايين من البراميل النفط من احتياطاتها الاستراتيجية لوقف والحد ارتفاع اسعار النفط .