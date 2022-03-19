في اسبوع.. النفط يغلق على خسارة اسبوعية بـ 5%

شفق نيوز/ على الرغم من مكاسب جلسة أمس الجمعة، إلا أن أسعار النفط سجلت خسارة أسبوعية، حيث تراجع كلا الخامين بنحو 5% مع ختام تعاملات الأسبوع.

واغلق خام برنت في آخر جلسة له أمس، على ارتفاع بمقدار 1.29 دولار ليصل الى 107.93 دولاراً، الا انه حقق خسارة اسبوعية بلغت 4.74 دولاراً بما يعادل 4.21%.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضاً بمقدار 1.72 دولاراً ليصل الى 104.70 دولاراً للبرميل الا انه سجل خسارة اسبوعية ايضاً بلغت 4.63 دولار او ما يعادل 4.23% .

وتراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، بعد الانباء عن احتمالية توصل روسيا واوكرانيا الى اتفاقية لوقف الحرب لتحوم الاسعار قرب 100 دولار للبرميل، الا ان الاسعار عاودت الارتفاع مرة اخرى بعد ان قالت روسيا إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق.