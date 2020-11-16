في اسبوع.. الذهب يبلغ الذروة مع انحسار الدولار وتفاقم جائحة كورونا

شفق نيوز/ لامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع في ظل تراجع الدولار، يوم الاثنين، بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، مما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.

وبحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1892.15 دولار للأونصة بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1892.20 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.

هذا وتخطت إصابات فيروس كورونا مستوى الأحد عشر مليونا في الولايات المتحدة أمس الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.

وارتفعت الفضة 1.1% إلى 24.91 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 1% ليسجل 897.52 دولار، في حين تقدم البلاديوم 1.1% إلى 2350.20 دولار للأونصة.