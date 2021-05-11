في ارتفاع مستمر.. البنك المركزي يبيع 208 ملايين دولار في مزاده

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، لتسجل 208 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا بنسبة 13.04% في مبيعاته لتصل الى 208 ملايين و988 الفا و635 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الاثنين، حيث بلغت المبيعات 184 مليونا و427 ألفاً و869 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 162 مليونا و888 ألفا و635 دولارا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 46 مليونا و100 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 29 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و14 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و24 شركة صرافة مشاركة.