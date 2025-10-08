فيليب موريس ضمن أفضل خمس شركات في تحقيق صافي انبعاثات صفري

شفق نيوز – دبي

حلت شركة "فيليب موريس إنترناشيونال"، في المرتبة الرابعة لقائمة فوربس لرواد صافي الانبعاثات الصفري، مسجّلة بذلك تواجدها للعام الثالث على التوالي في القائمة السنوية.

وتسلط هذه القائمة الضوء على أفضل 100 شركة أمريكية مدرجة، نجحت في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقالت جينيفر موتلز، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشيونال تعليقاً على هذا الإنجاز، إن "استراتيجيتنا الخاصة بالاستدامة تظل متكاملة بشكل وثيق مع عملية تحول أعمالنا، إنها تمثل محفزاً لبناء المرونة التشغيلية، ودفع عجلة الابتكار، وخلق قيمة طويلة الأمد".

وأضافت، ان "مبادراتنا مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين سلاسل التوريد تستند إلى البيانات والشفافية والطموح بما يُسهم في تعزيز أدائنا في مجال الحفاظ على البيئة وتحسين موقعنا التنافسي في آن واحد".

وحافظت الشركة بحصولها على المركز الرابع ضمن قائمة مجلة فوربس للشركات الرائدة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري لعام 2025، على مكانتها في هذه القائمة للعام الثالث على التوالي.

من جانبها، قالت مونيكا بارتن، مديرة التواصل في شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة، إن "هذا التكريم هو شهادة على التقدم الذي نحرزه ليس فقط على المستوى العالمي، ولكن أيضاً هنا في الشرق الأوسط، إن جهودنا الإقليمية تتماشى مع الطموح العالمي لشركة فيليب موريس إنترناشيونال لتحقيق صافي انبعاثات صفري، ونحن فخورون بالمساهمة في تحقيق ذلك من خلال مبادرات محلية تعكس الخصوصية البيئية والثقافية لأسواقنا".

وأضافت، ان "المبادرات التي نقوم بها في منطقة الشرق الأوسط، مثل برنامج استرجاع المواد الاستهلاكية في دبي والكويت، إلى جانب المبادرة التعليمية تجسد أن عالمنا ليس منفضة سجائر"، موقفنا الاستباقي للعمل على الحد من الآثار البيئية لمنتجاتنا في جميع أنحاء المنطقة، وعلاوةً على ذلك، تركز استراتيجياتنا التشغيلية على تقليل البصمة البيئية وتعزيز ثقافة الاستدامة بين الموظفين، مع تأكيد أهمية فهم وحماية التنوع البيولوجي المحلي وإدارة النفايات ما بعد الاستهلاك".

ووقاً لمسؤول الشركة، يجسّد هذا التصنيف التزام شركة فيليب موريس إنترناشيونال المستمر بتبني الممارسات الخاصة بالعمل المناخي والأعمال المستدامة، وذلك بناءً على سنوات من الجهود المُركّزة في جميع عملياتها العالمية.

كما أن أهم ما يميّز هذا التصنيف أنه يسلّط الضوء على النهج الشمولي للشركة الذي يجمع بين الحفاظ على المسؤولية البيئة مع التحول في الأعمال، كما يرى مسؤولها.

ومن هذا المنطلق فإن العمل على إزالة الكربون في فيليب موريس إنترناشيونال ليس مشروعاً ثانوياً أو إضافياً؛ بل هو جوهر النهج الذي تتبناه الشركة والمتمثل في بناء المرونة التشغيلية، ودفع عجلة الابتكار، وخلق قيمة طويلة الأمد.

وبدءاً من الاستثمار في الطاقة المتجددة وصولاً إلى تحسين سلاسل التوريد، تحقق مبادرات الاستدامة في فيليب موريس إنترناشيونال تأثيراً مزدوجاً يتمثل في تقليل بصمتها البيئية مع تعزيز مكانتها التنافسية.

ويُعد هذا التوازن بين الغاية والأداء مثالاً واضحاً على ما تبدو عليه الريادة في الأعمال المستدامة عند تطبيقها عملياً.

وتستند هذه القائمة التي تعدها فوربس للشركات الرائدة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، إلى تسجيل تقدّم فعلي وقابل للقياس، وتقييم الشركات وفقًا لمعايير الحوكمة، الاستراتيجية، المؤشرات، القوة المالية وشفافية التقارير غير المالية.

ويؤكد استمرار وجود فيليب موريس إنترناشيونال في هذه القائمة على نهجها الثابت والصارم في الحد من الانبعاثات وتقليل بصمتها البيئية.