فيليب موريس تعلن تحصلها على EQUAL-SALARY للمرة الثالثة

أعلنت شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) عن حصولها على شهادة عالمية من مؤسسة EQUAL-SALARY، الخاصة بتطبيق مبدأ المساواة في الأجور وتكافؤ فرص النمو والتطور لموظفيها في مختلف أنحاء العالم.

وتقول الشركة إن هذا الإنجاز المرة الثالثة التي تُكرَّم فيها فيليب موريس إنترناشيونال منذ عام 2019، وهو العام الذي أصبحت فيه أول شركة متعددة الجنسيات تحصل على هذه الشهادة المستقلة، التي تُمنح بعد تدقيق شامل وموضوعي يضمن تحقيق مبدأ "أجر متساوٍ لقاء عمل متساوٍ" في جميع مواقع الشركة حول العالم.

قال فريدريك باتيتوتشي، رئيس شؤون الموظفين والثقافة في فيليب موريس إنترناشيونال، إن هذا الاعتماد "يشكل دليلاً قوياً على التزامنا بتجسيد قيم المساواة والشمولية في بيئة العمل، إذ نحرص على تمكين كل موظف من الحصول على مكافأة عادلة وفرص متكافئة للنمو، ونطمح إلى أن تكون بيئتنا منصة تزدهر فيها المواهب وتدفع بعجلة التغيير الحقيقي".

وأشار إلى أن هذا الاعتراف لا يقتصر على الأجور العادلة فحسب، بل يرسّخ ثقافة عمل جاذبة لأفضل الكفاءات في قطاع السلع الاستهلاكية عالميًا، ويؤكد حرص الشركة على دعم التطور المهني لجميع موظفيها بغضّ النظر عن خلفياتهم أو أجناسهم.

من جانبها، أكدت ناتاليا فولوسوفيتش، مديرة شؤون الموظفين والثقافة في منطقة الشرق الأوسط لدى فيليب موريس إنترناشيونال، أن "ترسيخ ثقافة تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص في منطقة متنوّعة وحيوية مثل الشرق الأوسط ليس خيارًا بل ضرورة"، مشيرةً إلى أن هذه الشهادة تعكس التزام الشركة بتهيئة بيئة شاملة تمكّن جميع الموظفين من النجاح والنمو.

بدورها، قالت ليزا روبلي، الرئيسة التنفيذية المشاركة لمؤسسة EQUAL-SALARY، إن حصول فيليب موريس إنترناشيونال على الشهادة للمرة الثالثة "يعكس التزاماً عميقاً ومستداماً بترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص في مختلف مراحل تجربة الموظف"، مؤكدةً أن الشركة وضعت سياسات شفافة قائمة على الانفتاح والمساءلة والتحسين المستمر، وأصبحت نموذجاً عملياً يُحتذى به في قطاع الأعمال العالمي.

وأضافت أن هذه الشهادة، التي تشمل أكثر من 83 ألف موظف في 90 دولة، تمثل دعوة لسائر الشركات لاعتماد خطوات ملموسة وموثوقة نحو دمج المساواة بين الجنسين ضمن معايير التميز المؤسسي.