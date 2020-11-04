"فيروس قاتل" يصيب الأسماك في اربع محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، يوم الأربعاء، ظهور مرض فيروسي يصيب الأسماك في اربع محافظات عراقية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ظهور بؤر لمرض (الكوي هيربس) الفيروسي بالأسماك في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد"، فيما لم توضح الوزارة تداعيات ظهور المرض وتأثيره على صحة الإنسان.

وأشارت وزارة الزراعة إلى "رفع درجات الرصد والتحري القصوى في اقفاص وأحواض تربية الأسماك"، داعية إلى "الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها".

وينتقل المرض بشكل مباشر من سمكة الى أخرى أي بشكل افقي ولم يتم التأكد من الإصابة عن طريق البيوض أي بشكل عمودي يطرح الفيروس بالبراز والبول وكذلك عن طريق الخياشيم وجلد الزعانف. ويبقى الفيروس قابل للإصابة لفترة طويلة في درجة 16º م مقارنة بدرجة 23 او 28º م.

وللسيطرة والوقاية من المرض؛ تتم بمنع التعرض للفيروس وتوفر الشروط الصحية للتربية الصحيحة للأسماك. اما الوقاية فتتم بوجود لقاح امن ضد المرض وهو غير متوفر لحد الان الا انه تم استخدام فايروس مضعف في بعض الدول يوفر الحماية لمدة 8 اشهر. وقد بينت الدراسات الحديثة ان استخدام اللايبوسوم مع لقاح الكوي هيربس المقتول فعال جدا في حماية الكارب ضد الإصابة بالفيروس.

والفيروس حساس للأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة العالية اذ يتم القضاء عليه بدرجة 50 درجة مئوية لمدة دقيقة واحدة. ولكونه من الفايروسات المغلفة فهو حساس جدا للمطهرات والمعقمات مثل الايدوفور، الكلورايد، الكحول 30% لمدة 20 دقيقة وهايبوكلورات الصوديوم.