فيديو .. نشوب حريق داخل سفينة عملاقة بميناء "أم قصر" جنوبي العراق

شفق نيوز/ تعرضت سفينة الحفر العملاقة (أم قصر) اليوم السبت لحريق "هائل" نشب في قاطع سكن الطاقم، ثم انتشر عبر الممرات والطوابق، وفقا لما أفاد به وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحريق يُعزا إلى الإهمال الذي طغى على معظم أقسام هذه الشركة العريقة.

وحسب التقارير فإن سعر هذه السفينة يزيد على 65 مليون دولار.

شفق نيوز/ تعرضت سفينة الحفر العملاقة (أم قصر) اليوم السبت لحريق "هائل" نشب في قاطع سكن الطاقم، ثم انتشر عبر الممرات والطوابق، وفقا لما أفاد به وزير النقل السابق كاظم فنجان الحمامي.

وتشير التقارير الأولية إلى أن الحريق يُعزا إلى الإهمال الذي طغى على معظم أقسام هذه الشركة العريقة.

وحسب التقارير فإن سعر هذه السفينة يزيد على 65 مليون دولار.

من جانبها كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، عن حجم الاضرار التي لحقت جراء الحريق الذي نشب في الحفارة (أم قصر) والواقفة في منطقة الانتظار.

وقال معاون المدير العام أحمد جاسم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا نشب في الحفارة (أم قصر) والواقفة في منطقة الانتظار، وأن فرق الاطفاء التابعة للشركة القريبة من المكان توجهت سريعا للحفارة وسيطرت عليه".

وأضاف أن "الحريق نشب في غرفة رئيس المهندسين دون غيرها، وأن الاضرار كانت باثاث الغرفة فقط، ولم تسجل أي اصابات".

وتابع أن "المؤشرات الاولية للحادث تشير بانه عرضي، وأن ادارة الشركة فتحت على الفور تحقيقا".

بالحادث