فيتش: أسعار النفط ستصل لـ120 دولاراً مع استمرار إغلاق هرمز

شفق نيوز- بغداد

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، أن يشهد سوق النفط تقلبات حادة في عام 2026، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة.

وأوضحت الوكالة، أن متوسط سعر خام برنت قد يصل إلى 120 دولاراً للبرميل إذا استمر إغلاق المضيق لمدة ستة أشهر، فيما قد يبلغ نحو 100 دولار في حال استمر الإغلاق لثلاثة أشهر فقط.

وبيّنت أن الملاحة في مضيق هرمز تأثرت بشكل كبير بالحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت في نهاية الشهر الماضي، ما يزيد من المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وأضافت أنه في حال استمرار الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن يسجل سعر خام برنت نحو 130 دولاراً للبرميل خلال فترة الإغلاق، قبل أن يتراجع إلى حوالي 90 دولاراً مع نهاية العام.

أما إذا امتد الإغلاق إلى ستة أشهر، فتتوقع الوكالة أن يتراوح سعر البرميل بين 130 و170 دولاراً خلال فترة الإغلاق، على أن ينخفض أيضاً إلى نحو 90 دولاراً بنهاية السنة.

وفي سيناريوها الأساسي، رجّحت فيتش أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 70 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، مع ارتفاعه إلى 100 دولار في شهر مارس، ثم إلى 90 دولاراً خلال الربع الثاني، قبل أن يتراجع إلى قرابة 60 دولارا.