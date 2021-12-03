"فيتش" تغيّر نظرتها للاقتصاد التركي من "مستقر" إلى "سلبي"

شفق نيوز/ رفعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2% إلى 10.5%، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي إلى سلبية.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر، اليوم، عن الوكالة استعرضت خلاله تقييمات بخصوص الاقتصاد التركي.

وذكر البيان أنه في العام 2020، الذي شهد بدء تفشي فيروس كورونا بتركيا تأثرت البلاد جراء ذلك، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%.

وأضافت الوكالة: "ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 10.5% في عام 2021، بدلا من 9.2% كانت الوكالة نفسها قد أعلنت عنها في سبتمبر الماضي".

كما رفعت الوكالة توقعها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2022 المقبل من 3.5% إلى 3.6%.

وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني لتركيا عند "BB-"، وغيرت نظرتها المستقبلية للبلاد من "مستقرة" إلى "سلبية".