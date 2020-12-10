فيتش ترصد مؤشرات خطرة بالإجراءات المالية القاسية لخمس دول بينها العراق

شفق نيوز/ أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن دول الشرق الأوسط التي تبنت إجراءات مالية قاسية لاحتواء تداعيات أزمة فيروس كورونا على ماليتها العامة مهددة برد فعل سياسي واجتماعي عنيف في العام المقبل في ظل غياب أي تحسن اقتصادي.

وذكرت فيتش في تقرير هذا الأسبوع أن إجراءات ضبط المالية القاسية والاضطراب الاقتصادي جراء تدابير احتواء فيروس كورونا ينذران برد فعل اجتماعي واقتصادي عنيف في 2021، في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسن المعايير المعيشية لإرضاء الشعوب التي مازالت تنمو على نحو سريع ويغلب عليها سن الشباب وتعاني من قلة التوظيف.

وأوضحت فيتش أن رد الفعل الاجتماعي في مواجهة الإصلاحات… المالية يشكل خطراً ينذر بخفض التصنيفات الائتمانية في 2021 لا سيما في عمان والسعودية وإلى حد ما في العراق والأردن وتونس.

وأوضحت فيتش أنه من المتوقع تحسن التوازنات المالية الكلية للدول المصدرة للنفط في المنطقة في العام المقبل مع تعافي أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل في المتوسط، لكن العجز سيظل كبيراً ومن المتوقع استمرار زيادة مستويات الدين.