فوق 80 دولاراً.. ارتفاع جديد بأسعار النفط

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، مساء الاثنين، بعدما تجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر بدعم توقعات تأثير العقوبات الأميركية الكبيرة على قطاع النفط الروسي والآثار المتوقعة على الصادرات إلى الصين والهند المستوردين الكبيرين للخام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو بنسبة 0.9 بالمئة إلى 80.47 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 14:24 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.68 دولاراً، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس/آب 2024.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1.2 بالمئة، إلى 77.51 دولاراً للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.58 دولاراً، وهو أعلى سعر منذ 15 أغسطس/ آب 2024.

وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ستة بالمئة منذ الثامن من يناير الجاري، ثم ارتفعا يوم الجمعة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين "غازبروم نفت" و"سورجوتنفتيجاز"، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا.