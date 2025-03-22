فوق 70 دولاراً للبرميل .. خام البصرة يحقق مكاسب للأسبوع الثاني توالياً

شفق نيوز/ سجل خام البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بلغ 2.24 دولار ليصل الى 70.04 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.82 دولار بما يعادل 2.67%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 2.24 دولار ليصل إلى 73.09 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.26 دولار او ما يعادل 3.19 %‎.

وسجل خاما برنت، والامريكي بنهاية الأسبوع مكاسب اسبوعية ايضا بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك+ تتعلق بخفض الإنتاج إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات إلى حد ما عن الجمعة الماضية،

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.22% لتسجل عند التسوية 72.16 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.31% لتبلغ عند التسوية 68.28 دولارا للبرميل.