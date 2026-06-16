فوق 156 ألف دينار.. أسعار الدولار تواصل التحليق في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، متجاوزة حاجز 156 ألف دينار لكل 100 دولار عند الساعة الواحدة ظهراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار واصلت ارتفاعها في بورصات بغداد، لتسجل 156100 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت 154900 الف دينار في التعاملات الصباحية.

وأشار مراسل الوكالة إلى ارتفاع أسعار الصرف في محال الصيرفة، جيث سجل البيع 156500 ألف دينار لكل 100 دولار، والشراء 155500 دينار لكل 100 دولار.

وأوضح أن أسعار الدولار في أربيل ارتفعت أيضاً، ليسجل سعر البيع 155750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، والشراء 155700 دينار مقابل كل 100 دولار.