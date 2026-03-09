فوق 155 ألفاً.. أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي بتعاملات اليوم

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الاثنين، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155750 ديناراً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 155200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155150 ديناراً لكل 100 دولار.