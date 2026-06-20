فوق 155 ألفاً.. ارتفاع الدولار في بغداد وأربيل مع انطلاق تداولات بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق بغداد، و أربيل مع بدء التداولات الصباحية لبداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 155,650 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 155,100 دينار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 156,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 155,000 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 155,300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,200 دينار.