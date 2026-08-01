فوق 152 ألفاً.. ارتفاع جديد يطرأ على الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار أميركي، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً في بغداد وأربيل مع إغلاق التعاملات المسائية في الأسواق المحلية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار الصباح التي سجلت 150,850 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت هي الأخرى، حيث بلغ سعر البيع 152,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151,500 دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الدولار صعوداً أيضاً مع الإغلاق، إذ بلغ سعر البيع 152,100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,000 دينار.