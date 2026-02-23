فوق 152 الف دينار للورقة.. صرف الدولار اليوم في الاسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الأحد 152600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، تراجعت أسعار الدولار قليلاً، إذ بلغ سعر البيع 152400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 152350 ديناراً مقابل 100 دولار.