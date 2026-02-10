فوق 150 ألفا للورقة .. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 149800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 150750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149750 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار.