فوق 150 ألفاً.. الدولار يفتتح تداولات بداية الأسبوع مرتفعاً في بغداد وأربيل

رزم من الدولار والدينار العراقي على طاولة صيرفة بعدسة شفق نيوز (أرشيف)

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التعاملات الصباحية في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار صعدت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ 150,650 ديناراً يوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 151,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 150,250 ديناراً.

وفي أربيل، سجلت الأسعار صعوداً متوافقاً، إذ بلغ سعر البيع 150,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,700 دينار.