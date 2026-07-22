فوق 150 ألفاً.. الدولار يعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في أسواق بغداد وعاصمة إقليم كوردستان أربيل مع انطلاق التعاملات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 149,600 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت هي الأخرى، حيث بلغ سعر البيع 150,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149,750 ديناراً.

وفي أربيل، سجلت الأسواق ارتفاعاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع في محال الصيرفة 150,750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,650 ديناراً.