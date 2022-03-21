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فوق 115 دولارا للبرميل.. النفط يقفز مع بوادر أوروبية لحظر البترول الروسي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-21T19:03:55+0000
فوق 115 دولارا للبرميل.. النفط يقفز مع بوادر أوروبية لحظر البترول الروسي

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط أكثر من 7 بالمئة يوم الاثنين، مع ارتفاع خام القياس العالمي برنت فوق 115 دولارا للبرميل ، حيث تدرس دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر نفطي روسي وبعد هجوم في نهاية الأسبوع على منشآت النفط السعودية.

ارتفع خام برنت 7.91 دولارات أو 7.33٪ إلى 115.81 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 21:51 مساءً بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.36 دولار أو 7.03٪ إلى 112.06 دولار.

وستنظر حكومات الاتحاد الأوروبي فيما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ، حيث يجتمعون هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من القمم المصممة لتقوية رد الغرب على موسكو. 

مع القليل من الدلائل على تخفيف حدة الصراع ، عاد التركيز على ما إذا كانت السوق ستكون قادرة على استبدال البراميل الروسية التي تضررت من العقوبات.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تسببت هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في انخفاض مؤقت في الإنتاج في مشروع مشترك لتكرير أرامكو السعودية (2222.SE) في ينبع ، مما أثار القلق في سوق منتجات النفط المتوترة ، حيث تعد روسيا موردًا رئيسيًا وعالميًا. المخزونات في أدنى مستوياتها في عدة سنوات. 

وقالت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها لن تكون مسؤولة عن أي نقص في إمدادات النفط العالمية بعد هذه الهجمات ، في مؤشر على تزايد إحباط السعودية من تعامل واشنطن مع اليمن وإيران. 

وأظهر أحدث تقرير صادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، يُعرفون معًا باسم أوبك + ، أن بعض المنتجين ما زالوا مقصرين عن حصص الإمدادات المتفق عليها.

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