فوق مليون دينار للمثقال .. الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.033 مليون دينار، وسعر الشراء 1.029 مليون، فيما سجلت أمس السبت 1.015 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.003 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 999 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.035 مليون دينار، و 1.045 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.005 مليون دينار و 1.015 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.098 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.048 مليون، وعيار 18 بيع 898 ألف دينار.