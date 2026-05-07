فوق مليون دينار.. الذهب يواصل الارتفاع وسط تراجع الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية ببغداد، وأربيل مع تراجع الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من (الخليجي والتركي والأوروبي) 1.017 مليون دينار، وسعر الشراء 1.013 مليون دينار، فيما سجل يوم امس الاربعاء بيع 1.005 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 987 الفاً، وبلغ سعر الشراء 983 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.020 مليونا دينار و 1.030 مليونا دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 990 الف و مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ،حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.060 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.013 مليون، و عيار 18 سعر بيع 867 ألف دينار.

وانخفضت أسعار الدولار صباح اليوم بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 153,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153,100 دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز مليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.